Тимошенко вважає неприпустимою приватизацію стратегічних об’єктів під час війни

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Об’єкти стратегічного для країни значення приватизуватися не мають, впевнена Тимошенко

Приватизація стратегічних підприємств під час війни та кризи неприпустима. Про це заявила кандидат на пост президента Юлія Тимошенко під час програми "Головна тема. Вибір" на телеканалі "Україна".

"Я хочу сказати чітко і ясно: об’єкти стратегічного для країни значення приватизуватися не будуть. І ми ще перевіримо, як приватизувалися стратегічні підприємства, які були просто за безцінь куплені і руйнуються на очах", – сказала вона.

Лідер "Батьківщини" категорично наголосила: "Під час війни, розрухи і економічної кризи та корупції приватизація – це злочин для країни. Бо ті об’єкти, які насправді варті приватизації, не будуть мати належної ціни".

"Я цього робити не дозволю. Якщо і буде приватизація проводитися, то не стратегічних об’єктів. І буде проводитися так, щоб країна отримала за це гроші", – додала Тимошенко.

Тимошенко нагадала, що будучи на посаді прем’єр-міністром, повернула країні "Криворіжсталь", "яка була нечесно куплена, і на цьому прикладі ми показали, скільки держава втратила".

"Зі мною жодні компроміси та "договорняки", як із цією владою, неможливі", – запевнила кандидат у президенти.