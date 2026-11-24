По словам политика, право управлять государством должно принадлежать исключительно украинскому народу, а не иностранным специалистам или представителям грантовых организаций.

По ее убеждению, при другом подходе государство фактически перестает принадлежать Украине.

Кроме того, Тимошенко заявила о существовании целенаправленной "схемы" по государственным институтам.

По ее словам, сначала происходят атаки на определенный государственный орган, а затем выдвигаются требования о его перезагрузке с участием международных экспертов.

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Подытоживая выступление, депутат отметила, что на фоне борьбы военных на фронте решения в парламенте, по ее убеждению, ограничивают самостоятельность Украины в управлении.

"На фронте бойцы держат страну, а в Верховной Раде страну сдают. У нас забирают страну", - заявила Тимошенко.