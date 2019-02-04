Тимошенко: зростання зарплат - це не популізм, а важіль розвитку економіки

Тимошенко впевнена, що нова влада має підвищити рівень життя українців

Новый курс – это пошаговый план развития страны, который предусматривает повышение уровня жизни украинцев. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, парадигма развития в мире полностью изменилась: сегодня один человек своим интеллектом может создавать значительную часть ВВП целых наций. Именно поэтому способность стран бороться за таланты и привлекать их на свою территорию крайне важна. А Украина пока проигрывает важнейшую конкуренцию – конкуренцию за людей, отметила она, напомнив, что миллион украинцев ежегодно выезжают за границу.

Тимошенко убеждена, что новая власть должна повысить уровень жизни украинцев.

Прежде всего, речь идет о росте зарплат и пенсий.

«Зарплаты и пенсии – это не популизм. Доходы человека – это прежде всего развитая экономика. Как можно производителям продать товар по реальной стоимости с прибылью, если люди не могут себе еду купить. Главный инвестор страны – это народ, который что-то покупает», – подчеркнула она.

Новый курс, по словам Тимошенко, также предусматривает и другие пути создания условий для жизни: полная перестройка системы здравоохранения, развитие образования, культуры и улучшения экологии.

«Это все единый комплекс», – подытожила она.