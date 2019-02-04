Тимошенко: зростання зарплат - це не популізм, а важіль розвитку економіки

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко впевнена, що нова влада має підвищити рівень життя українців

Новий курс – це покроковий план розвитку країни, що передбачає підняття рівня життя українців. Про це Юлія Тимошенко заявила під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації в Києві, повідомляє РБК-Україна.

За її словами, парадигма розвитку у світі повністю змінилась: сьогодні одна людина своїм інтелектом може створювати значну частину ВВП цілих націй. Саме тому здатність країн боротися за таланти і залучати їх на свою територію вкрай важлива. А Україна наразі програє найважливішу конкуренцію – конкуренцію за людей, зауважила вона, нагадавши, що мільйон українців щороку виїжджають за кордон.

Тимошенко переконана, що нова влада має підняти рівень життя українців.

Насамперед, йдеться про зростання зарплат і пенсій.

«Зарплати і пенсії – це не популізм. Доходи людини – це передусім розвинена економіка. Як можна виробникам продати товар за реальною вартістю з прибутком, якщо люди не можуть собі їжу купити. Головний інвестор країни – це народ, який щось купує», – наголосила вона.

Новий курс, за словами Тимошенко, також передбачає й інші шляхи створення умов для життя: повна перебудова системи охорони здоров’я, розвиток освіти, культури та покращення екології.

«Це все єдиний комплекс», – підсумувала вона.