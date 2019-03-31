Тимошенко: результат виборів - це протоколи з мокрими печатками

Доля другого місця президентських виборів 2019 залишатиметься невизначеною до підрахунку протоколів з мокрими печатками. Про це заявила Юлія Тимошенко під час першої прес-конференції у Києві, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Так, команда лідера "Батьківщини" провела всеохопний екзит-пол, щоб знати реальну картину.

У результаті, перше місце - у Володимира Зеленського (27%), на другому - Юлія Тимошенко (20,9), третє - у Петра Порошенка (17,5%).

Тимошенко переконана, що покладатися в країні без демократії, справжньої соціології з мільярдними ресурсами, які викладені на підкуп виборців, можливо тільки на протоколи дільничних та окружних виборчих комісій з мокрими печатками та оригінальними підписами.

"Я стверджую, що наша команда проводить паралельний підрахунок голосів, які ми розпочнемо оголошувати з 24:00. Це означає, що ми будемо отримувати копії протоколів в електронній формі з кожної дільниці. Ми розраховуємо до кінця завтрашнього дня зібрати оригінальні протоколи з мокрими печатками та підписами і пред’явити їх суспільству", - повідомила вона.

У команди Тимошенко достатньо спостерігачів на дільницях та в окружних виборчих комісіях, щоб захистити результат виборів. Саме тому лідер "Батьківщини" закликала суспільство не сприймати соціологію, яка називається екзит-пол, як істину в останній інстанції, "це маніпулятивна річ".

Вона також звернулася до українців і подякувала всім, хто прийшов і проголосував на виборах: "Це означає, що Україна має надії на зміни, на те, що мафія від влади піде і в країні розпочнеться справжнє відродження".