Тимошенко: розвиток освіти та науки дозволить нам швидко підняти Україну

Пріоритетом Нового курсу є освіта та наука, розвиток яких дозволить Україні за лічені роки стати однією з найсильніших економік європейського континенту. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко сказала під час велелюдного мітингу в Києві, який відбувся сьогодні в Голосіївському районі, повідомляє прес-служба партії.

Тимошенко переконана, в України є можливість вирватися на інший рівень розвитку економіки. Проте, на жаль, держава наразі не робить акценти на тих напрямах, які можуть нас швидко підняти, зауважила вона. Зокрема, йдеться про розвиток науки та освіти і перехід від сировинної економіки на економіку інноваційного рівня.

Кандидат у президенти впевнена, "при правильній політиці ми можемо швидко піднятися і множити наш ВВП на 10".

Саме тому, зазначила Тимошенко, нова влада після виборів всі фінансові ресурси держави спрямовуватиме на підняття освітян, "які формують потенціал країни на сотні років": "Кожен освітянин буде на вагу золото".

Голова партії також наголосила, держава має зробити все для того, щоб інтелектуальні та освічені люди залишалися жити та працювати в країні і не їхали шукати кращої долі за кордон. І в ініційованому Тимошенко та розробленому з кращими фахівцями країни Новому курсі чітко прописані всі умови для реалізації кожного.

Зокрема, забезпечення молодих людей правом і можливістю розпочати власну справу. Для цього буде запроваджена система мікрокредитування. Так, кожен банк під готовий бізнес-проект даватиме фінансові ресурси без застави та під 3% річних.

Новий курс також передбачатиме доступне житло, без першого внеску, під 3-4% річних і з терміном повернення кредиту від 10 і більше років. У результаті, молоді люди зможуть спокійно виплатити квартиру, не руйнуючи своїх сімейних бюджетів, запевнила Тимошенко.

А для молодих родин нова влада поверне одноразову допомогу при народженні дитини, яка була за прем’єрства Тимошенко: на першу дитину - 50 тис. грн, другу - 100 тис. грн, а третю і більше - 150 тис. грн. Також передбачається підняття зарплат і стипендій.

"Ми ставимо за мету за 5 років досягти рівня Польщі по доходах та зарплатах. Ми в змозі це зробити. Ми побудуємо найсильнішу економіку на європейському континенті. Вірю в Україну!" - підсумувала вона.