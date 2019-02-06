Тимошенко: розвиток ГМК забезпечить зростання економіки

Тимошенко впевнена, що Україна не може залежати виключно від експорту сировини

Развитие отечественного горно-металлургического комплекса должно базироваться на расширении внутреннего рынка, доступных кредитах и общем росте уровня доходов украинцев. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время встречи с рабочими Никопольского ферросплавного завода и ветеранскими общественными организациями, сообщает пресс-служба политсилы Тимошенко.

Как отметила лидер «Батькивщины», на горно-металлургическом комплексе держится значительная часть отечественной экономики. Но для того, чтобы реализовать колоссальный потенциал развития, который имеет эта отрасль, нужно расширять внутренний рынок для продукции отечественных металлургических заводов.

Украина не должна зависеть исключительно от экспорта сырья и металлопроката, отметила она.

«Если мы начнем мощно развивать строительство, мы можем строить сильные инфраструктурные проекты. И это даст возможность создать внутренний рынок для продукции металлургических заводов. Мы построим рынок сбыта в Украине и он будет лучшим, чем в мире, где мы торгуем с маленькой маржой», – сказала она.

Для модернизации отрасли нужны также кредитные ресурсы под 3%, как в мире, а не под 20%, как сегодня в Украине.

«Нам нужно поощрять приток капитала, который даст возможность строить эффективную экономику, и как следствие, получать успешную работу, доходы, нормальные зарплаты», – подчеркнула Юлия Тимошенко.

По ее словам, крайне важно сегодня и поднимать доходы людей, без этого удерживать работников на отечественных заводах будет сложно.

Лидер «Батькивщины» также напомнила, что во времена ее премьерства (2009 год), когда вспыхнул мировой финансовый кризис и внешние рынки начала закрываться, она вместе с представителями горно-металлургических комбинатов выработала общую стратегию действий, которая не дала в то тяжелое время остановить развитие отрасли.