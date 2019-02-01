Тимошенко розповіла, як бачить реформу охорони здоров'я

На її переконання, медична реформа, запроваджена владою, не дала бажаних результатів

Медицинская реформа, введенная действующей властью, не дала желаемых результатов ни для пациентов, ни для медиков. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время общения с медицинским сообществом в Сумах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Необходимо взять ту модель, с которой живет 90% цивилизованного мира – нормальное медицинское страхование, которое дает право каждому человеку иметь свободный доступ к получению медицинской помощи", – отметила она.

По ее убеждению, страховая медицина может быть построена таким образом, чтобы большую долю медицинской страховки платил работодатель, который при этом платил меньше налогов.

Именно поэтому закон о медицинском страховании нужно принимать одновременно с Налоговым кодексом, чтобы снизить налоговую нагрузку на бизнес, уверена Тимошенко.

"А для пенсионеров, нетрудоспособных людей, малолетних детей страхование будет обеспечивать государство, так как это происходит во всех странах, где действует страховая медицина", – пояснила Тимошенко.

По ее мнению, нынешняя реформа медицинской отрасли не решила основной проблемы: не сделала медицинские услуги качественными и доступными, а зарплату врачей – достойной.

К тому же, по словам Тимошенко, украинский бюджет сегодня настолько "жалкий", что денег едва хватило на первое звено медицинской помощи, а второе и третье звено – переведены на хозрасчет. А это означает, что украинцы вынуждены сами дорого платить за исследования и лечение по американскими и европейскими протоколами, добавила она.

Самым позорным провалом власти, по убеждению Тимошенко, является реорганизация скорой помощи. В украинских реалиях переход на американскую систему, когда на вызов в сверхсложных ситуациях выезжает скорая с парамедиками, приводит к тому, что в 100% случаев человек попадает в больницу.

"И если сейчас нас министр здравоохранения информирует, что можно вызвать скорую только тогда, когда температура за 40 градусов, если давление поднялось по этой аналогии за 300 – то тогда ехать уже не надо, тогда уже надо другие машины посылать...", – отметила Тимошенко.

По ее мнению, нужно возвращаться к европейской модели скорой помощи, которая будет реагировать практически на все вызовы, помощь будет оказываться вовремя, а госпитализация составит в среднем 20-25 процентов.

"Качество жизни в Украине, в частности, ненадлежащее медицинское обслуживание, значительно хуже, чем во многих странах, и поэтому мы проигрываем конкуренцию за человека", – констатирует лидер "Батькивщины".

"Сегодня нам надо стать конкурентными в мире в соревнованиях за народ, за людей, за креативный класс. А для этого нужен качественно иной уровень жизни", – подытожила Тимошенко.