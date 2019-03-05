Тимошенко розповіла, як бачить майбутнє українського АПК

Тимошенко заявила про необхідність запровадження єдиного податку на гектар землі

Будущее украинского АПК за экспортом переработанной, а не сырьевой продукции. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время митинга в поселке Ярмолинцы (Хмельницкая область), сообщает пресс-служба партии.

"Мы от экспорта нашего сырья получаем 18 млрд евро. Если мы за три года построим мощную переработку нашего зерна в муку, корма и т. п. и продадим готовую продукцию, получим 180 млрд евро. А это два ВВП страны. Мы стоим на золоте!" - обратила внимание лидер "Батькивщины".

Для того чтобы аграрный комплекс стал на ноги, уверена кандидат в президенты Украины, нужно ввести единый налог на гектар земли, а все остальные налоги убрать.

Крестьяне и фермеры также должны получить возможность брать долгосрочные кредиты под 3% годовых, а не под 22-25%, как есть сейчас. Такой подход предусмотрен Новым курсом Украины, который инициировала и разработала совместно с лучшими интеллектуалами страны Тимошенко.

"Мы имеем пошаговый план действий, который будем воплощать сразу после смены власти", - отметила председатель партии.