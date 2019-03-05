Тимошенко розповіла, як бачить майбутнє українського АПК

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила про необхідність запровадження єдиного податку на гектар землі

Майбутнє українського АПК за експортом переробленої, а не сировинної продукції. Про це лідер "Ботьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час мітингу в селищі Ярмолинці (Хмельницька область), повідомляє прес-служба партії.

"Ми від реалізації експорту нашої сировини отримуємо 18 млрд євро. Якщо ми за три роки побудуємо потужну переробку нашого зерна в борошно, корми тощо і продамо готову продукцію, матимемо 180 млрд євро. А це два ВВП країни. Ми стоїмо на золоті!" - звернула увагу лідер "Батьківщини".

Для того щоб аграрний комплекс став на ноги, впевнена кандидат у президенти України, потрібно запровадити єдиний податок на гектар землі, а решту податків прибрати.

Селяни і фермери також мають отримати можливість брати довгострокові кредити під 3% річних, а не під 22-25%, як є зараз. Такий підхід передбачений Новим курсом України, який ініціювала та розробила спільно з кращими інтелектуалами країни Тимошенко.

"Ми маємо покроковий план дій, який втілюватимемо одразу після зміни влади", - наголосила голова партії.