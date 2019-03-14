Тимошенко розповіла Мінгареллі про президентську кампанію

Тимошенко заявила про фальсифікації зі сторони влади

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с главой представительства Европейского союза в Украине, послом Хюгом Мингарелли. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Тимошенко рассказала послу о ситуации в Украине и президентской кампании, прежде всего, о фальсификациях, которые, по словам лидера "Батькивщины", организует власть.

"Я бы хотела, чтобы вы знали о проблемах, с которыми мы сталкиваемся во время этой избирательной кампании – масштабные нарушения и фальсификации. В Украине произошли две революции, для того чтобы в стране царила свобода, демократия и европейские ценности. Мы очень надеялись, что нечестным выборам будет положен конец, но то, что сейчас происходит, является несовместимым с демократией", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

В частности, среди фальсификаций, по словам Тимошенко, - злоупотребления административным ресурсом, проведение за государственный счет специальных выплат накануне голосования (одноразовая доплата пенсионерам, монетизация субсидий, специальные выплаты и тому подобное), прямой "черный" подкуп избирателей за наличные средства, регистрация так называемых технических кандидатов в президенты Украины, включая кандидатов-клонов, заказные социологические исследования, введение цензуры, давление на членов партии ВО "Батькивщина", предвзятое отношение ЦИК, легализация подкупа избирателей (раздачи денег) и непропорционального распределения руководящих должностей в ОИК, использование правоохранительных органов и тому подобное.

"Эти грязные методы полностью искажают волеизъявление народа Украины. И это недопустимо",- резюмировала Тимошенко.

Со своей стороны Мингарелли подчеркнул, что выборы в нашей стране должны быть честными и свободными и происходить в соответствии со стандартами ОБСЕ.