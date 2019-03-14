Тимошенко розповіла Мінгареллі про президентську кампанію

Фото зустрічі (ba.org.ua)

Тимошенко заявила про фальсифікації зі сторони влади

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко провела зустріч із головою представництва Європейського союзу в Україні, послом Хюгом Мінгареллі. Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Тимошенко розповіла послу про ситуацію в Україні та хід президентської кампанії, насамперед, фальсифікації, які, за словами лідер "Батьківщини", організовує влада.

"Я би хотіла, щоб ви знали про проблеми, з якими ми стикаємося під час цієї виборчої кампанії – масштабні порушення і фальсифікації. В Україні відбулися дві революції, для того щоб у країні панувала свобода, демократія і європейські цінності. Ми дуже сподівалися, що нечесним виборам буде покладено край, але те, що зараз відбувається, є несумісним з демократією", – наголосила лідер "Батьківщини".

Зокрема, серед фальсифікацій, за словами Тимошенко, - зловживання адміністративним ресурсом, проведення за державний кошт спеціальних виплат напередодні голосування (одноразова доплата пенсіонерам, монетизація субсидій, спеціальні виплати тощо), прямий "чорний" підкуп виборців за готівкові кошти, реєстрація так званих технічних кандидатів у президенти України, включаючи кандидатів-клонів, замовні соціологічні дослідження, запровадження цензури, тиск на членів партії ВО "Батьківщина", упереджене ставлення ЦВК, легалізація підкупу виборців (роздачі грошей) та непропорційний розподіл керівних посад в ОВК, використання правоохоронних органів тощо.

"Ці брудні методи повністю спотворюють волевиявлення народу України. І це є неприпустимим",- резюмувала Тимошенко.

Зі свого боку Мінгареллі наголосив, що вибори в нашій державі мають бути чесними та вільними і відбуватися відповідно до стандартів ОБСЄ.