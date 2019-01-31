Тимошенко розповіла про доступні кредити для аграріїв у Новому курсі

Новий економічний курс передбачає розвиток сільського підприємництва

Новый экономический курс (НЭК) предусматривает развитие сельского предпринимательства, новые рабочие места, доступные кредиты для аграриев и единый налог с гектара земли. Об этом Юлия Тимошенко рассказала во время встречи с трудовым коллективом СООО в с. Голубовка в Сумской области. сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Лидер "Батькивщины" убеждена, предложенный ею НЭК превратит отсталую сырьевую экономику на экономику правильного инновационного технического развития с полной модернизацией.

"Если мы поставим стратегию – создание всех условий для переработки агропродукции, торговли готовой продукцией, мы с 18 млрд евро (которые мы сейчас получаем от экспорта аграрного сырья) можем получить 180 млрд евро. Это вдвое больше, чем сегодняшнее ВВП. Только с аграрного комплекса", – подчеркнула она.

Но для этого нужно создать все необходимые условия, отметила Тимошенко.

Новый экономический курс делает ставку на фермерские хозяйства, малые и средние сельскохозяйственные предприятия и предусматривает коренное изменение налоговой политики и переход к единому фиксированному налогу с гектара земли.

Не менее важное долгосрочное кредитование под небольшие проценты и страхование рисков вместо залога земли, убеждена председатель партии: "Мы сделаем все, чтобы наша агросистема имела возможность работать для себя, и уже поэтому – для всей Украины".

Она напомнила, что в Украине 42 млн гектаров сельскохозяйственной земли и лишь 20 тыс. фермерских хозяйств, но и они страдают от тяжелых налогов и рейдерства. Зато в соседней Польше действует 2,5 млн таких хозяйств.