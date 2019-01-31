Тимошенко розповіла про доступні кредити для аграріїв у Новому курсі

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Новий економічний курс передбачає розвиток сільського підприємництва

Новий економічний курс (НЕК) передбачає розвиток сільського підприємництва, нові робочі місця, доступні кредити для аграріїв та єдиний податок з гектара землі. Про це Юлія Тимошенко розповіла під час зустрічі з трудовим колективом СТОВ у с. Голубівка у Сумській області. повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Лідер "Батьківщини" переконана, запропонований нею НЕК перетворить відсталу сировинну економіку на економіку правильного інноваційного технічного розвитку з повною модернізацією.

"Якщо ми поставимо стратегію – створення всіх умов для переробки агропродукції, торгівлі готовою продукцією, ми з 18 млрд євро (які ми зараз отримуємо від експорту аграрної сировини) можемо отримати 180 млрд євро. Це вдвічі більше, ніж сьогоднішнє ВВП. Лише з аграрного комплексу", – наголосила вона.

Але для цього потрібно створити всі необхідні умови, зауважила Тимошенко.

Новий економічний курс робить ставку на фермерські господарства, на малі та середні сільськогосподарські підприємства і передбачає докорінну зміну податкової політики і перехід до єдиного фіксованого податку з гектара землі.

Не менш важливе довгострокове кредитування під невеликі відсотки та страхування ризиків замість застави землі, переконана голова партії: "Ми зробимо все, щоб наша агросистема мала можливість працювати для себе, і вже тому – для всієї України".

Вона нагадала, що в Україні 42 млн гектарів сільськогосподарської землі і лише 20 тис. фермерських господарств, але й вони страждають від важких податків та рейдерства. Натомість у сусідній Польщі діє 2,5 млн таких господарств.