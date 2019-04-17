Тимошенко розповіла, що буде після виборів

Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Тимошенко стурбована тим, що люди навколо сваряться через 2-й тур виборів

Набагато ціннішим за чергові вибори президента є збереження любові, дружби та єдності в суспільстві, тож, час українцям припинити політичні війни та усвідомити, що життя триває. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє прес-служба партії.

"Саме наша єдність, а не вибори президента, - запорука того, що в країні все буде добре", - переконана вона.

Юлія Тимошенко стурбована тим, що люди навколо сваряться через 2-й тур виборів.

"Одні лякають, що після 21 квітня наступить армагедон. Інші - що все буде "зешибісь". Але друзі, не буде ні першого, ні другого. Після 21 квітня настане 22 квітня. А стосунки людей будуть зруйновані. Нам треба повернутися з політичної війни. Припинити цей політичний передоз в нашому повсякденному житті", - наголосила голова партії.

Лідер "Батьківщини" запевнила, що Україна вже відбулася як незалежна держава, а тому "жодні вибори в нас цього не заберуть".

"Ми вже довели, що можемо протидіяти та протистояти будь-яким режимам. Будьте спокійними. Я вірю, що в нас все буде добре. Я вірю, що ми зможемо використати ті зміни, які зараз відбудуться в нашій країні. Упевнено дивіться в майбутнє. Життя продовжується", - підсумувала вона.