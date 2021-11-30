Тимошенко розкритикувала ухвалення законопроекту про підвищення податків в Україні

Голосування за законопроект №5600 - це переломний момент, коли влада почала цілеспрямовано знищувати малий і середній бізнес, фермерів і селян. Команда "Батьківщини" вноситиме постанову, щоб цей закон скасувати, а також направить подання про його неконституційність у Конституційний суд.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

"Все, що закладено в цьому законі, суперечить комюніке Єврокомісії, в якому йдеться, що під час коронавірусу й енергетичної кризи треба зменшувати податки й тиск контролюючих органів і надати дотації й субсидії малому бізнесу", - зауважила Юлія Тимошенко.

За її словами, на неприйнятності й згубності положень вказаного закону наголошується у заявах Європейської бізнес-асоціації та Спілки підприємців України, а також Американської торговельної палати.

"Але найголовніше - у цьому законі вводиться додатковий драконівський податок на тих селян, які мають паї і які самі свої паї обробляють. "Слуги народу" не змирилися з тим, що селяни не продають свої земельні ділянки. Вони сподіваються, що люди, не маючи можливості платити ці податки, будуть масово продавати свої сільськогосподарські паї. Я розглядаю цей закон як свідомий крок влади до винищення українського селянства", - обурилася лідер "Батьківщини".

Вона запевнила, що спільно з командою боротиметься за скасування цього закону та його визнання неконституційним у конституційному Суді України. Проте надзвичайно важливим залишається зміна курсу держави.

"Ця влада здає національні інтереси України. Тож чим швидше народ відправить їх на перевибори, тим швидше ми зможемо змінити курс управління країною на ефективний, який передбачає зміцнення національної держави, повернення суверенітету й ресурсів, надання народу права управляти своїм життям", - резюмувала Юлія Тимошенко.