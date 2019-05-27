Тимошенко: Рада ще має шанс забезпечити зниження тарифів

Верховна рада повинна за останні два місяці своєї роботи забезпечити зниження тарифів, адже цього вимагає українське суспільство. Про це Юлія Тимошенко заявила під час виступу на Погоджувальні раді керівників фракцій та голів комітетів, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами лідера "Батьківщини", не лише у президента, але й у Верховної ради є повноваження припинити підвищення тарифів.

"Нам треба ухвалити закон, за яким весь український газ – українцям. По-друге – треба встановити рентабельність не більше 30% при реалізації природного газу. А також ухвалити рішення, зокрема постановою, щоб НАК "Нафтогаз" не через посередників купував європейський газ, відмиваючи половину вартості газу на офшорні рахунки. Безпосередньо "Нафтогаз" має купувати газ на ринку Європи. Без посередників", – наголосила вона.

Тимошенко також зауважила, що повноваження парламенту новим президентом були припинені абсолютно законно.

"Верховна рада сама припинила свої повноваження, тому що вона не виконує своїх головних функцій. Вона не є представницьким органом українського суспільства. Тому що в парламенті не ухвалювались законопроекти, які потрібні людям, а ухвалювалися лобістські корупційні закони", – переконана політик.

Окрім того, зазначила Тимошенко, Рада не виконувала контрольну функцію, ба більше – "вона була невід’ємною складовою всеосяжної корупції, що останні 5 років панувала в країні".

Тимошенко обурилась і тим, що парламент не забезпечив дотримання законності, адже в країні, де, за Конституцією, прожитковий мінімум становить понад 4 тис. грн, 71% пенсіонерів отримують пенсію менше мінімального прожиткового мінімуму.

У парламенту був вибір – піти з честю, ухваливши новий закон про вибори, або без честі, зауважила Тимошенко.

"Шкода, що у Верховної ради не знайшлося політичної волі ухвалити закон про вибори без мажоритарної складової", – підсумувала вона і висловила переконання в тому, що новий парламент зробить все, щоб наступні вибори були без корупції.