Тимошенко проти компромісів із ворогом у питанні завершення війни

Тимошенко заявила, що її команда буде "жорстко боронити Україну"

Никаких компромиссов с врагом в вопросе завершения войны быть не должно. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время выступления на 3-м Украинском ланче в Мюнхене, который состоялся в рамках Мюнхенской безопасностной конференции, где обсуждалась тема "Украина 2019 – выбор будущего", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Будьте уверены, что наша команда будет жестко защищать Украину. Никакие компромиссы, которые бы, не дай Бог, коснулись интересов Украины, не будут внедрены. В частности, что касается завершения войны", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Тимошенко напомнила о том, что "против ни одного человека в коррумпированном окружении президента не были введены санкции Кремля", под которые попала она и все члены ее фракции.

Также Тимошенко считает, что президент Петр Порошенко якобы прикрывает свои "экономические провалы", а его заявления не совпадают с тем, что он делает.

"Думаю, что в ближайшее время будут документальные доказательства бизнес-сотрудничества Порошенко и Медведчука и того, что они зарабатывают большие деньги. И все политики знают об этом, большинство экспертов за пределами страны знают об этом. И я хотела бы отметить: вся наша команда и наши друзья не придерживаются двойных стандартов и называют вещи своими именами. Если сегодня действующий президент ведет огромный бизнес с Медведчуком, который встречается с Путиным, это означает, что они сотрудничают", – заявила Тимошенко.

Во время своего выступления она констатировала, что 144 реформы, о которых отчитывается действующая украинская власть, привели лишь к обнищанию народа: в сравнении с 2013 годом, объем ВВП, зарплаты и пенсии в Украине уменьшились в 1,4 раза в долларовую исчислении. Хотя именно экономическое процветание Украины должно стать дополнительным оружием в борьбе с российским агрессором. Обеспечить процветание, по мнению Тимошенко, позволит принятие Новой Конституции и воплощение Нового экономического курса.

"Наша команда убеждена в том, что за несколько лет правильной экономической политики, правильной системы власти, что может обеспечить Новая Конституция, мы сможем поставить Украину на твердые ноги. Одна из составляющих победы Украины в войне со страной-агрессором – это показать нашу страну сильной, экономически стабильной, процветающей и где хотят жить люди. Дополнительно к нашим оборонным и безопасностным возможностям. Это будет и уникальное оружие, в частности сила, которая поможет", – подытожила Тимошенко.