Тимошенко прокоментувала трагічні події Революції Гідності

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко зазначила, що на Майдані билось серце великої нації

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко зазначила, що п’ять років тому у цей самий день, 20 лютого, розпочиналися найважчі події Революції Гідності. Про це Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook, вшановуючи пам’ять Небесної Сотні, всіх, хто поліг в бою за Україну, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Тимошенко зазначила, що це була мить, коли нація повстала проти свавілля, деспотії та невігластва, коли люди обрали і захистили справжні цінності, а не зачинилися у власній "хаті скраю".

"Тривожний і вирішальний день. Страшна і трагічна ніч. Навіть далеко від Києва, за ґратами, я чула, як б’ється серце великої нації. Сьогодні не просто річниця. Це - день народження справді нової, європейської України", - наголосила вона.

Тимошенко зауважила, що втрати найкращих синів і дочок України на Майдані, Крим, Донбас, війна - усе це "наслідки великої помилки невірного вибору, яку ми виправляємо досі".

"Тоді весь Майдан, а за ним і вся нація вірила, що зміни - можливі! Що Небесна Сотня загинула не просто так. Наступні 5 років не принесли тих змін, на які всі чекали, на жаль", - сказала вона.

Тимошенко переконана, країна має втілити те, заради чого наші герої віддали свої життя, адже "іншого вибору у нас немає".