Тимошенко прокоментувала відмову Ради розглядати закон про вибори

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

На думку Тимошенко, Рада продемонструвала, що не хоче змін

Парламент провалив новий виборчий закон, який докорінно мав змінити корумповану прогнилу систему обрання народних депутатів. Про це Юлія Тимошенко сказала у своєму відеозверненні на особистій сторінці у Facebook за підсумками позачергового засідання Верховної ради.

Старий парламент проти змін Верховна Рада провалила зміни виборчої системи. Чому так сталося? І що робити далі? Дивіться у відео. Опубліковано Юлією Тимошенко Середа, 22 травня 2019 р.

"Учора, обговорюючи з президентом розпуск парламенту, який наша команда підтримує цілком, ми домовились: президент внесе новий закон про вибори народних депутатів, у якому не буде корупції, роздачі грошей і, по суті, приведення олігархічних кланів до Ради", – розповіла вона.

Проте, зауважила Тимошенко, сьогодні абсолютна більшість своїм голосуванням продемонструвала, що не хоче змін.

"Вони хочуть зберегти стару виборчу систему, де за гроші можуть знову приходити в парламент на мажоритарних округах і далі використовувати його для свого збагачення", – наголосила вона.

Лідер "Батьківщини" також додала: лише 92 депутати, серед яких депутати її фракції, показали, що вони прагнуть змін і нової якості Ради, підтримавши новий закон: "Уважно придивіться, хто і як проголосував сьогодні за новий виборчий закон, і зробіть правильні висновки".

Тимошенко наголосила на тому, що її команда й далі боротиметься за справжні зміни.

"Якщо далі ми голосуватимемо за гроші, то жодних змін, на які люди розраховують після президентських виборів, не буде", – попередила вона.