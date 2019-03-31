Тимошенко проголосувала на Подолі

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко сьогодні, 31 березня, разом із чоловіком Олександром проголосувала у київському ліцеї "Поділ" на виборах президента України. Про це повідомляє РБК-Україна.

Вона зазначила, що вірить у "історичний поступ нашої країни до миру, до процвітання, до щастя кожної людини".

"Сьогодні Україна перевела годинники вперед, на весняний час. І я вірю, що так само ми робимо крок вперед до успішної, квітучої, європейської України", – зазначила лідер "Батьківщини".

На її думку, останні 5 років Україна знаходиться в бідності та корупції, "але крапку сьогодні поставить кожен українець".

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходять вибори президента. З 8:00 ранку до 20:00 вечора українці зможуть віддати свій голос за кандидата, який, на їхню думку, гідний керувати країною наступні п'ять років.