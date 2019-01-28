Тимошенко продовжує випереджати свої конкурентів на виборах, - соціологія

Оприлюднені результати соціології

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко остается безусловным лидером президентской гонки и опережает всех своих конкурентов. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в середине января социологического исследования аналитической группы "Социопрогноз" по заказу Института анализа и прогнозирования, сообщает РБК-Украина.

Как заявил директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лисничий, презентуя результаты исследования, Тимошенко уверенно держит первое место.

Так, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за лидера "Батькивщины" проголосовали бы 20,2% (среди тех, кто определился и примет участие в выборах).

Далее идет Владимир Зеленский – 12,6%. Третье место делят между собой Юрий Бойко и Петр Порошенко – по 11,9%.

Опрос проводила аналитическая группа "Социопрогноз" по заказу Института анализа и прогнозирования с 17 по 26 января 2019 года. Участие в опросе приняли 2004 респондента (от 18 лет и старше) в 24 областях Украины и г. Киеве. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.