Тимошенко продовжує випереджати свої конкурентів на виборах, - соціологія

Фото: Юлія Тимошенко (Віталій Носач / РБК-Україна)

Оприлюднені результати соціології

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко залишається беззаперечним лідером президентських перегонів і випереджає всіх своїх конкурентів. Про це свідчать результати проведеного в середині січня соціологічного дослідження аналітичної групи "Соціопрогноз" на замовлення Інституту аналізу та прогнозування, повідомляє РБК-Україна.

Як заявив директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий, презентуючи результати дослідження, Тимошенко впевнено тримає перше місце.

Так, якби вибори президента України відбулися наступної неділі, за лідера "Батьківщини" проголосували би 20,2% (серед тих, хто визначився і візьме участь у виборах).

Далі йде Володимир Зеленський – 12,6%. Третє місце ділять між собою Юрій Бойко та Петро Порошенко – по 11,9%.

Опитування проводила аналітична група "Соціопрогноз" на замовлення Інституту аналізу та прогнозування з 17 по 26 січня 2019 року. Участь в опитуванні взяли 2004 респонденти (від 18 років і старші) в 24 областях України та м. Києві. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.