Тимошенко закликала Раду негайно ухвалити закон про страхову медицину

"Батьківщина" наполягає на ухваленні в останні два тижні роботи чинного парламенту законопроекту про страхову медицину. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час Погоджувальної ради голів парламентських фракцій та груп, передає РБК-Україна.

Політик розповіла, що днями вона побувала в с. Германівка Київської області, зокрема у лікарні, яка ще три роки тому обслуговувала десятки сіл навколо. Натомість зараз, за словами Тимошенко, це напівзруйнована лікарня, де звільнено лікарів та припинено лікувальний процес: "І так по всій Україні", - додала нардеп.

Тимошенко також нагадала, що в Україні понад 500 лікарень закрито, а 32 тис. лікарів і медперсоналу "викинуто на вулицю".

"І це медреформа? Припиніть медреформою називати геноцид української нації!", – заявила нардеп.

Раніше Тимошенко неодноразово наголошувала, що обов’язкове медичне страхування існує в більшості країн світу.

"Воно дає можливість тим, хто працює, отримувати страховку від роботодавців, а тим, хто не працює (пенсіонери, неповнолітні, безробітні) – страховку коштом держави", – заявляла Тимошенко.

На її переконання, якщо не запроваджувати страхову медицину, тоді "ми постійно втрачатимемо лікарні, ФАПи і лікарів, які мають зарплату в 5-7 разів менше, ніж у Польщі, і які виїжджатимуть за кордон".