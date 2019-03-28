Тимошенко закликала прийти на вибори і закінчити "епоху руїн"

Вибори президента – це шанс на реальні зміни в країні, тому українці повинні прийти і проголосувати, щоб не залишити "злочинну мафію" при владі. Про це заявила лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко 28 березня під час мітингу в м. Снігурівка у Миколаївській області.

За словами лідера "Батьківщини", її Новий курс передбачає всі необхідні для змін кроки. "Новий курс зробить інвентаризацію всіх наших ресурсів, він точно визначає, де наші можливості і як нам піднімати країну", – пояснила вона.

Тимошенко нагадала, що її стратегія передбачатиме "заміну відсталої сировинної економіки на економіку інноваційного розвитку". У перші три роки існуватиме державна політика розвитку фермерства, сільгоспвиробництва, кооперативів і повна переробка нашої сільгосппродукції, зазначила вона. На думку Тимошенко, це допоможе припинити бути "сировинним придатком" розвинених країн.

Новий курс ставить ключовим завданням також за 5 років досягнути рівня економіки та доходів сусідньої Польщі. Так, за нового президента мінімальна пенсія має бути не менше прожиткового мінімуму – 4425 грн, вважає Тимошенко.

"Але це для тих людей, у кого мінімальний стаж. Не може бути зрівнялівки: людина, яка пропрацювала 30 років не може мати таку пенсію, як і людина, яка 5 років пропрацювала", – сказала кандидат у президенти і додала, що буде запроваджена також персоніфікована пенсійна система.

Після виборів буде запроваджено і медичне страхування, вважає Тимошенко. Так, роботодавці за рахунок зниження вдвічі податків платитимуть обов'язкову страховку для працюючих, а для пенсіонерів і дітей, непрацездатних страховку платитиме держава.

Окрім того, наголосила Тимошенко, ціни на газ після виборів будуть знижені вдвічі і, як наслідок, на тепло і на гарячу воду також впадуть, а газ власного видобутку буде спрямовано на потреби населення та бюджетної сфери.

Також Тимошенко згадала і про підтримку молоді. За її словами, у Новому курсі чітко прописані всі необхідні кроки для забезпечення роботою, гідною зарплатою та житлом.

Політик вважає, що молоді сім'ї отримають допомогу на дитину, яку платив її уряд. "Виплата при народженні першої дитини становитиме 50 тис. грн, другої – 100 тис. грн, а після народження третьої і більше – сума сягатиме 150 тис. грн", - сказала вона.

Тимошенко запевнила, не прийти на вибори – означає дати владі "бюлетень для фальсифікацій". "Якщо ми всі включимось, у них шансу не буде. Закінчиться епоха руїн і почнеться епоха відродження та успіху", – підсумувала вона.

Зазначимо, в межах свого масштабного передвиборного туру Тимошенко відвідала 58 населених пунктів майже в усіх областях України.