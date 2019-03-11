Тимошенко закликала Порошенка зняти свою кандидатуру з виборів

Тимошенко наголосила на необхідності відповідальності перед законом

После разоблачения коррупционных сделок на армии президент должен снять свою кандидатуру с выборов и нести ответственность по закону. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента.

Кандидат в президенты возмутилась тем, что в то время, когда украинцы отдавали "последние копейки" на военный налог, когда другие государства направляли деньги собственных налогоплательщиков на помощь Украине, через завод "Ленинская кузня", через корпорацию "Богдан" отмывались и выводились за рубеж на офшорные счета государственные средства, в том числе - из оборонного бюджета.

"Ключевые СМИ сегодня пишут о коррупции президента Украины", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

То, что коррупционные сделки длились годами уже признали и НАБУ, и Генеральная прокуратура, отметила она: "Единственное, что они боятся произнести вслух, что возглавлял эту пирамиду коррупции действующий президент".

Тимошенко также считает, что привлечению виновных к ответственности сегодня оказывается сопротивление. Большинство в парламенте, по мнению Тимошенко, - подельники главы государства. Она отметила, что генпрокурор является кумом президента, а Верховный суд превращен в "карманную структуру".

При этом новая власть, заверила кандидат, должна привлечь к ответственности и самого президента, и его окружение.