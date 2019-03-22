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Тимошенко закликала до об’єднання заради відродження України


Тимошенко переконана, що нова влада має діяти за чітким планом

Нова влада має об’єднати Україну та діяти за чітко визначеним планом, що виведе країну з "епохи руїн" в "епоху відродження та становлення". Про це Юлія Тимошенко заявила під час мітингу у Чернігові, де вона перебувала в межах всеукраїнського передвиборного туру.

"Доки нас роз’єднуватимуть за політичними, мовними чи релігійними ознаками, доти країну розриватимуть і створюватимуть умови для подальшої окупації", – застерегла лідер "Батьківщини".

Вона вважає, що політики мають бути прикладом такого об’єднання і згадала рішення Сергія Тарути підтримати її кандидатуру. На її думку, "він також сподівається, що ми зможемо повернути мир, щастя в оселі та об’єднати українців".

Тимошенко переконана, що для змін новій владі треба повернути довіру людей. Саме тому, за словами Тимошенко, вона підписала письмове зобов’язання кандидата у президенти перед кожним громадянином України. У цьому документі чітко визначено перелік конкретних кроків, які лідер "Батьківщини" має втілити в життя у випадку перемоги на виборах.

Тимошенко вкотре зауважила, що Новий курс України  є покроковим планом змін.

У ньому передбачено залучення країн-гарантів Будапештського меморандуму до нових переговорів щодо повернення миру в Україну, запровадження персоніфікованої пенсійної системи та підвищення пенсій (до рівня 4425 грн) і зарплат, як у Польщі.

Крім того, ноова влада має передбачити медичне страхування для кожного українця, зазначила Тимошенко.

"Роботодавці за рахунок зниження податків платитимуть обов’язкову страховку для працюючих, а для пенсіонерів і дітей, непрацездатних страховку платитиме держава", - заявила вона.

Політик заявила, що у Новому курсі чітко прописані і всі умови, щоб молодь могла жити та працювати на рідній землі, а не їхати шукати кращого життя за кордон.

Ще одним фундаментальним зобов’язанням лідер "Батьківщини" назвала зниження цін на газ вдвічі, і як наслідок – на тепло і на гарячу воду. Вона нагадала, що чинна влада запланувала подорожчання тарифів з травня на 15%, а з грудня – ще на 25%, чого "неможна допустити".

"Потрібно, щоб новий президент повернув порядок, що існував до 2014 року – український газ віддати на потреби населення та бюджетної сфери", – додала кандидат.

Тимошенко запевнила: між президентськими та парламентськими виборами півроку і за цей час новий президент має показати результат.

"Це буде політична відповідальність. Я знаю, що я зможу втілити в життя ці зобов’язання. Я вірю в Новий курс і в те, що ми закінчимо епоху руїн і розпочнемо епоху успіху та заможності кожної української родини", – підсумувала лідер "Батьківщини".

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