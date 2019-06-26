Тимошенко закликала до об’єднання політсили, які є прихильниками змін

Сьогодні перед Україною постали дуже великі виклики. Вирішити їх зможе чітка консолідація здорових політичних сил, які готові ламати стару систему та боротися з корупцією, чіткий план дій та професіонали при владі, заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час прямого ефіру на телеканалі "112 Україна", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

За словами Тимошенко, сьогодні країна перебуває у складній ситуації. Лише у вересні нам треба повертати майже 2 млрд дол. зовнішніх кредитів, продовжують падати соціальні стандарти, економіка, щохвилини 2 людини виїжджає шукати щастя в інших країнах.

Тимошенко переконана, що об’єднання всіх здорових політичних сил, які готові вести Україну до європейських стандартів, консолідація суспільства - головна місія президента наразі. Такому об’єднанню потрібний чіткий план дій, впевнена голова партії. І таким планом, за її словами, може стати - Новий курс, який вже розроблено Тимошенко разом з кращими фахівцями країни

Для подолання викликів потрібні не лише прагнення нового, а й професіоналізм та компетентність, зауважила голова партії.

"У новій владі треба поєднати новизну, креативний погляд з професіоналізмом. У парламент мають пройти проукраїнські сили, готові ламати стару систему", - наголосила політик.