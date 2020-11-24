Тимошенко закликала консолідувати зусилля місцевих громад для захисту людей

Результати місцевих виборів показали, що люди проти того курсу, яким веде країну чинна влада. Тому сьогодні потрібно негайно започаткувати нову стратегію, яка відповідає національним інтересам, та раз і назавжди припинити хибний шлях колонізації України з зовнішнім управлінням.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час прес-конференції в Києві.

"Я хочу виступити з ініціативою початку дискусії між усіма командами, які прийшли до влади на місцевому рівні, які відносяться до тих позавладних 80% депутатів. Я хочу звернутися до них з ініціативою про консолідацію та застосування невідкладних кроків для того, щоб негайно міняти стратегію розвитку держави, протидіяти всім кризовим викликам та працювати для того, щоб країна мала шанс на розвиток, а не на той хаос, який сьогодні панує в державі", - наголосила Тимошенко.

Водночас вона наголосила, що "Батьківщина" привела до рад по всій країні 4 500 депутатів та озвучила п’ять перших невідкладних кроків, які треба вжити, аби держава отримала шанс на розвиток.

На її думку, вже на перших засіданнях рад усіх рівнів депутатам партії необхідно ухвалити спеціальні постанови, у яких:

Зобов’язати владу передбачити у держбюджеті на наступний рік створення Фінансового фонду протидії COVID-19. Чітко виписати невідкладні дії для президента, парламенту, уряду, місцевої влади, направлені на підтримку малих і середніх підприємців у період коронавірусу. Наполягати на скасуванні центральною владою рішень, які суперечать нормальному розвитку освіти в Україні. Вимагати від президента України анулювати свій підпис під законом про розпродаж сільськогосподарської землі, а від парламенту – скасувати цей закон як такий, що суперечить інтересам українців і стратегії розвитку фермерства в Україні. Передати владі детально прописаний вичерпний перелік дій, які треба виконати, щоб мінімізувати характерні для кожного конкретного регіону країни екологічні загрози.

"Це лише перший перелік невідкладних питань. Але я одразу хочу сказати, що він буде значно більшим, коли ми почнемо працювати, вивчимо всю ситуацію в громадах та будемо формувати ті пріоритетні завдання, які треба вирішувати. І, безумовно, наша команда демонструватиме лідерство у служінні своїм громадам, українцям та Україні", - запевнила Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко заявила, що результат "Батьківщини" на місцевих виборах свідчить, що партія є альтернативою чинній владі.