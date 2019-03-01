Тимошенко закликала демократичних кандидатів у президенти об'єднатися

Об'єднання потрібне для зміни системи управління державою, впевнена Тимошенко

Лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко призвала всех демократических кандидатов на пост президента Украины объединяться для того, чтобы защитить выбор граждан и совместно менять систему управления государством. Об этом она заявила во время программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

Лидер "Батькивщины" отметила, что 28 лет в Украине только "тасуют" лицо и вытягивают президентов, как лотерейные билеты, но система остается неизменной.

Проблема в том, уверяет Тимошенко, что "контролеров", которые должны бороться с коррупцией, коррупционеры назначают: "Они сами себя контролируют и привлекают к ответственности. Если мы не изменим систему полностью, у нас коррупция будет воспроизводиться снова и снова".

Она напомнила, что по действующей Конституции, президента нельзя привлечь к ответственности иначе, чем по процедуре импичмента, но она прописана так, чтобы высшие должностные лица оставались нетронутыми.

Председатель партии отметила, что наказать всех причастных к коррупционных схем на самом деле только первый шаг. Важно, чтобы гражданское общество вместе с теми политиками, которые претендуют побеждать на выборах, выстроило систему управления, где ни один чиновник не сможет избежать ответственности.

Тимошенко призвала всех демократических кандидатов к такой совместной работы.

"Мы обязаны сегодня интеллектуально объединиться и пошагово видеть пути изменения системы. Перед нацией стоит большая задача – убрать от власти коррупционеров и выбирать государственных деятелей", – подытожила кандидат в президенты Украины.