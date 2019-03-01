Тимошено закликала Авакова піднятись над політикою та захистити чесні вибори

Тимошенко просить захистити право людей обрати свого президента

Министерство внутренних дел во главе с Арсеном Аваковым должно подняться над политикой и защитить честные выборы в Украине. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила на брифинге возле МВД, куда она пришла давать показания по делу о возможной фальсификации выборов командой Петра Порошенко, которое открыла Национальная полиция по заявлению лидера "Батькивщины".

"Я рассчитываю, что впервые в истории независимой Украины МВД и министр поднимутся над политическими боями и защитят честные выборы в Украине защитят право людей выбрать своего президента. Мы надеемся на то, что уголовные дела, которые сейчас открыты МВД по моему заявлению против подкупа и против фальсификации реестра избирателей, будут доведены до логического завершения", – подчеркнула она.

По ее словам, власть использует несколько механизмов фальсификации: адресную материальную помощь, для которой власть направляет специальные субвенции из государственного бюджета в местные, так называемая "Петрова тысяча", монетизированные субсидии, одноразовая финансовая помощь пенсионерам.

"Президент пытается через подкуп, давление, админресурс, восстановить свою власть и власть мафии, которую он возглавляет, еще на второй срок. Вы понимаете, что украинская нация не может позволить это сделать человеку, который, по сути, доверие Революции Достоинства превратил в состояние на своих офшорных счетах", – сказала она.

Лидер "Батькивщины" обратила внимание, что сегодня уже всему миру стали известны коррупционные сделки власти на оборонном бюджете Украины. И больше всего возмущает Тимошенко в том, что "отмываются сотни миллионов гривен тех копеек, которые сдают пенсионеры, бедные люди, чтобы поддержать армию".

Кандидат в президенты подчеркнула: все, кто сегодня участвует в этих преступных действиях, будут привлечены к ответственности.

Она предупредила президента и его сообщников, что им ничего не поможет, никакие подкупы и фальсификации: "Вы будете отвечать за преступления, которые вы совершили против Украины. Вы будете отвечать за каждую копейку, которую украли у народа".