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Тимошенко: приватизація "Енергоатому" зруйнує енергетичну незалежність України

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Понеділок 19 вересня 2022 19:03
Тимошенко: приватизація "Енергоатому" зруйнує енергетичну незалежність України Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Сергей Новиков

"Батьківщин" наполягатиме на знятті з розгляду законопроекту №7650-У, яким передбачається приватизація "Енергоатому", адже це поставить під загрозу енергетичну незалежність і суверенітет України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії Юлію Тимошенко на Youtube-каналі.

"Хочу нагадати, що ми по обсягу виробництва електроенергії на атомних електростанціях треті в Європі. Треті! Ви розумієте масштаб? У нас 50% отриманої електроенергії виробляється атомними електростанціями. Це не просто наш національний скарб. Це те, що при правильному управлінні країною може дати нашим підприємцям величезний привілей і зробити наших виробників та промисловість конкурентоспроможними, а людей - платоспроможними", - заявила Тимошенко.

Вона пояснила, що "Енергоатом" нині продає атомну електроенергію по 57 копійок за кіловат, натомість людям виставляється ціна 1,68 гривні за кіловат, а промисловості - 5-6 гривень за кіловат. Різниця, за її словами, йде посередникам, які визначаються владою і які реально на цьому заробляють мільярдні надприбутки.

"Їм недостатньо, що вони забирають найдешевшу електроенергію й втридорога віддають її вітчизняним споживачам і підприємствам. Вони тепер вирішили ухвалити закон і фактично розпочати крадіжку всієї системи генерації атомної електроенергії, тобто "Енергоатому". Тоді атомну електроенергію вони продаватимуть не всередині України, а експортуватимуть. Там будуть на порядок вищі прибутки, сотні мільярдів гривень осідатимуть у кишенях посередників", - додала політик.

Тимошенко пообіцяла, що під час погоджувальної ради її команда вимагатиме зняти з розгляду законопроєкт №7650-У, та закликала небайдужих українців стежити за подіями, які відбуваються навколо "Енергоатому".

"За цими антиукраїнськими діями з приватизації "Енергоатому" стоять глобальні корпорації, які вимагають це робити від влади, і таким чином відбувається повзуча колонізація України, і на це, на жаль, ідуть представники влади. Подивимося, як на це відреагує парламент", - резюмувала Тимошенко.

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Тимошенко Энергоатом
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