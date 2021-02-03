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Тимошенко приростила за місяць найбільше довіри серед політиків, - опитування

Автор: РБК-Україна

Наприкінці січня 2021 року українці висловлюють недовіру майже до всіх політиків. Водночас лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко приростила найбільше довіри українців за останній місяць з-поміж усіх політиків.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Так, у порівнянні з попереднім дослідженням, проведеним за такою ж методологією у грудні 2020 р., Юлія Тимошенко продемонструвала найбільший приріст довіри громадян, додавши майже 10%.

Так само позитивну динаміку Тимошенко демонструє у президентському рейтингу. У порівнянні з грудневим дослідженням її готові підтримати у півтора раза більше українців.

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Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 27 січня до 1 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.

Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними за даними опитування КМІС, президентський рейтинг наприкінці січня - початку лютого 2021 року очолює Володимир Зеленський, за якого готові проголосувати 22% українців.

Прогноз погоди
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