Тимошенко бере участь у Мюнхенській безпековій конференції

Тимошенко візьме участь в заходах у межах участі в конференції

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и заместитель председателя партии, председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря 15-16 февраля принимают участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в г. Мюнхен (Германия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Планируется, что Тимошенко примет участие в мероприятиях в рамках участия в конференции и проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами, европейскими чиновниками и политиками.

Мюнхенская конференция по безопасности является уникальной платформой в мире для международной элиты в сфере политики безопасности. Она проводится ежегодно с 1963 года.

В конференции примут участие более 600 высокопоставленных гостей, включая президентов, премьер-министров, министров иностранных дел и министров обороны многих стран мира, представителей международных организаций, мировых политиков и экспертов.