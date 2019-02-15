Тимошенко бере участь у Мюнхенській безпековій конференції

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко візьме участь в заходах у межах участі в конференції

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко та заступник голови партії, голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря 15-16 лютого беруть участь у щорічній Мюнхенській безпековій конференції, яка проходить у м. Мюнхен (Німеччина). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Планується, що Тимошенко візьме участь в заходах у межах участі в конференції та проведе низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами, європейськими посадовцями та політиками.

Мюнхенська безпекова конференція є унікальною платформою у світі для міжнародної еліти у сфері безпекової політики. Вона проводиться щорічно з 1963 року.

У конференції братимуть участь понад 600 високопоставлених гостей, включаючи президентів, прем‘єр-міністрів, міністрів закордонних справ та міністрів оборони багатьох країн світу, представників міжнародних організацій, світових політиків та експертів.