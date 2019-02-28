У Тимошенко попередили про провокації зі сторони АПУ

За даними "Батьківщини", провокація запланована на сьогодні

Партия "Батькивщина" заявила о подготовке провокаций Администрацией президента Украины (АПУ) сегодня, 28 февраля. Об этом говорится в заявлении политсилы кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

По мнению представителей "Батькивщины", приближение момента ответственности заставляет президента снова прибегать к "грязным технологиям сохранения при власти". Главной из этих технологий Порошенко, считают у Тимошенко, является дискредитация политических оппонентов.

"Из достоверных источников нам стало известно, что в четверг, 28 февраля, Администрация президента запланировала очередную провокацию. Нанятые штабом БПП и проинструктированные СБУ люди должны раздавать деньги якобы от имени партии "Батькивщина", якобы за участие в митинге в поддержку импичмента президента, которого поймали на коррупции", - говорится в заявлении.

В "Батькивщине" надеются, что украинцы поймут "сущность нынешнего режима и фейковость подобных акций".

"Но в то же время мы должны подчеркнуть: партия "Батькивщина" не собирает митинги за деньги, не покупает голоса избирателей, не занимается дискредитацией оппонентов. И самое главное – не зарабатывает на крови миллиарды гривен, прикрывая государственную измену патриотическими лозунгами", - говорится в заявлении.

У Тимошенко призвали "не вестись на ничтожные провокации власти, которая опозорила себя сотрудничеством с врагом".

"Правда победит! А наказание настигнет не только заказчиков и организаторов подобных провокаций, но и их непосредственных исполнителей", - резюмировали в "Батькивщине".