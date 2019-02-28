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У Тимошенко попередили про провокації зі сторони АПУ

Новини » Вибори 2019    28.02.2019 - 08:06
У Тимошенко попередили про провокації зі сторони АПУ
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

За даними "Батьківщини", провокація запланована на сьогодні

Партія "Батьківщина" заявила про підготовку провокації Адміністрацією президента України (АПУ) сьогодні, 28 лютого. Про це йдеться у заяві політсили кандидата у президенти Юлії Тимошенко.

На думку представників "Батьківщини", наближення моменту відповідальності змушує президента знову вдаватися до "брудних технологій збереження при владі". Головною з цих технологій Порошенка, вважають у Тимошенко, є дискредитація політичних опонентів.

"З достовірних джерел нам стало відомо, що на четвер, 28 лютого, Адміністрація президента запланувала чергову провокацію. Найняті штабом БПП та проінструктовані СБУ люди мають роздавати гроші нібито від імені партії "Батьківщина", начебто за участь в мітингу на підтримку імпічменту президента, якого спіймали на корупції", - йдеться у заяві.

У "Батьківщині" сподіваються, що українці зрозуміють "сутність нинішнього режиму і фейковість подібних акцій".

"Але водночас мусимо наголосити: партія "Батьківщина" не збирає мітингів за гроші, не купує голосів виборців, не займається дискредитацією опонентів. І найголовніше – не заробляє на крові мільярди гривень, прикриваючи державну зраду патріотичними гаслами", - йдеться у заяві.

У Тимошенко закликали "не вестися на нікчемні провокації влади, яка зганьбила себе співпрацею з ворогом".

"Правда переможе! А покарання настигне не лише замовників та організаторів подібних провокацій, а й їх безпосередніх виконавців", - резюмували у "Батьківщині".

Тимошенко вимагає негайно створити ТСК для розслідування "корупції Порошенка"
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