Тимошенко представила оновлену команду "Батьківщини" у Києві

Юлія Тимошенко презентувала оновлену київську команду партії "Батьківщина" та нового голову Київської міської партійної організації – Віталія Нестора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської парторганізації.

Тимошенко оголосила кожного кандидата, якого підтримує партійна організація в Києві. Також вона висловила подяку Володимиру Бондаренку, багатолітньому очільнику столичної "Батьківщини".

"Суспільство потребує змін, потребує оновлення. Оновлена команда "Батьківщини" в Києві – справжній сплав молодості та досвіду. Люди, які розуміють що потрібно киянам і як забезпечити належну підтримку столиці на загальноукраїнському рівні", – сказала лідер "Батьківщини".

Віталій Нестор протягом 1,5 років допомагав киянам у вирішенні проблемних питань, займаючи посаду голови Центру захисту киян.

"Столична "Батьківщина" зобов’язана і буде представляти гідним чином інтереси киян як перед органами місцевого самоврядування, так і у Верховній раді України. Головне зробити Київ сучасним, безпечним та екологічно чистим містом – це основна ідея", – зазначив Віталій Нестор.

"Батьківщина" підтримує наступних кандидатів в столиці: 211 округ – Мешковський Кирило Едуардович, 212 округ – Нестор Віталій Романович, 213 округ – Биструшкін Ярослав Олександрович, 214 округ – Бузницький Василь Юрійович, 215 округ – Юранська Юлія Дмитрівна, 216 округ – Ковальчук Михайло Миколайович, 217 округ – Сорока Іван Миколайович, 219 округ – Якименко Наталя Миколаївна, 220 округ – Дідовець Юрій Вікторович, 221 округ – Слюсарев Іван Олександрович, 223 округ – Гоцький Микола Миколайович.