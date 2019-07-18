Тимошенко пропонує Зеленському позачергову сесію Ради

"Батьківщина" закликала президента Володимира Зеленського звернутися до парламенту із пропозицією провести позачергову сесію, а не позачергове засідання, яке не передбачене законом. Про це Юлія Тимошенко заявила на брифінгу біля Верховної ради за підсумками засідання фракції "Батьківщини", передає кореспондент РБК-Україна.

На думку Тимошенко, сесія має відбутися одразу після виборів, 23 липня, щоб відразу розв’язати всі питання, "які так давно турбують українців".

Політик зауважила, що на відміну від ініціативи президента провести позачергове засідання, проведення сесії за законом є цілком можливим.

Фракція направить до глави держави лист з переліком необхідних для ухвалення законопроєктів, розроблених "Батьківщиною". Зокрема, йдеться про спрямування газу українського видобутку на потреби населення та бюджетної сфери, що допоможе знизити тарифи.

Друге питання, за словами Тимошенко, - перегляд медреформи, яка "зробила меддопомогу недоступною для людей". Команда "Батьківщини" наполягає на запровадженні обов’язкового медичного страхування.

Третій невідкладний законопроєкт – зміни до держбюджету, які припинять "знущання" над пенсіонерами і дозволять підняти розмір мінімальних пенсій до рівня прожиткового мінімум – не менше 3094 грн, додала Тимошенко.

"Ми з’їхалися з усіх регіонів, щоб брати участь в сесії ВР. Треба діяти!", – підсумувала Тимошенко.