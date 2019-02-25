Тимошенко: Порошенко підвищить ціни на газ ще на 43%

Тимошенко вимагає ухвалити постанову про скасування підвищення ціни на газ

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала народных депутатов не рассматривать ни один законопроект, пока не будет принято постановление об отмене повышения цены на газ, а также введение моратория на дальнейший рост его стоимости. Об этом кандидат в президенты заявила во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента.

"Нам, всем депутатам, надо подумать о людях. Нам надо объединиться и завтра в парламенте не голосовать ни за что, пока не будет проголосовано совместное постановление, подписанное всеми лидерами фракций, кроме БПП, относительно отмены повышения тарифов и введения моратория на повышение, как это сделали Польша и Румыния", - сказала Тимошенко.

По мнению Тимошенко, сохранение Порошенко на посту президента принесет украинцам дальнейший рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Люди должны знать: если мафия Порошенко сохраняется на этих должностях и непосредственно на своем посту президент, то, прикрываясь лозунгами, они запланировали снова увеличить цены на газ с 1 мая на 15% и с конца декабря – еще на 25%. В целом – на 43% за год!", - сказала она.

Тимошенко также отметила, что тарифы на газ устанавливает НКРЭКУ, которая формируется указом президента, и которую, по ее словам, "постоянно возглавляет какой-нибудь коррумпированный партнер Порошенко".

"На то же преступное окружение нынешнего главы государства переписывают лучшие отечественные месторождения природного газа Украины. Деньги, которые вытягивает власть через тарифы из карманов украинцев, перечисляемых в офшоры, а малая часть их идет на масштабный подкуп избирателей. Страна поставлена на разграбление", - заявила она.