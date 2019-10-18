Тимошенко: спробу протягнути рішення про продаж землі за зачиненими дверима зупинено

Протягування законопроекту про розпродаж сільськогосподарської землі всупереч волі народу та регламенту ВРУ є неприйнятним. Про це Юлія Тимошенко заявила під час виступу з трибуни парламенту.

Вона заявила, що аграрний комітет ВРУ намагається "за зачиненими дверима, за спиною в народу" вирішити долю української землі.

Так, пояснила лідер "Батьківщини", засідання комітету щодо розгляду земельних законопроєктів мало відбутися сьогодні о 14.30, і представники комітету та громадськості мали намір взяти в ньому участь. Натомість його поспіхом провели зранку, повідомивши тільки прибічників розпродажу землі, стверджує політик.

На ньому ухвалено було рішення "про підтримку законопроєкту, який дає право продавати землю іноземцям і в розмірі – понад 210 тис. гектар в одні руки".

Тимошенко подякувала голові ВРУ, який зібрав лідерів фракцій і дав можливість обговорити відповідне питання.

"За спільним рішенням голів фракцій і керівництва парламенту ранкове таємне зібрання окремих членів аграрного комітету визнано нелегітимним. Повноцінне засідання комітету за участі всіх небайдужих відбудеться наступного пленарного тижня", – зазначила вона.

Голова партії нагадала, що, за останніми соціологічними рейтингами, 73% громадян виступають поти продажу землі, 81% проти продажу іноземцям, понад 70% – за проведення референдуму.

"Це сигнал від суспільства!", – наголосила вона.