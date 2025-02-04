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Тимошенко заметили во время регистрации на рейс в США: фото

Вторник 04 февраля 2025 12:35
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Тимошенко заметили во время регистрации на рейс в США: фото Фото: Юлия Тимошенко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко сфотографировали в аэропорту Вены (Австрия) в зоне отлета в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую фотографию.

В пресс-службе Тимошенко цель визита пока не комментировали.

Тимошенко заметили во время регистрации на рейс в США: фото

Юлия Тимошенко в аэропорту Вены (фото: РБК-Украина)

Как известно, это не первый визит лидера "Батькивщины" в США. Ранее сообщалось, что Тимошенко первой из украинских политиков встречалась со спецпредставителем Дональда Трампа по Украине генералом Джозефом Келлогом в начале января.

Также она присутствовала во время инаугурационных торжеств новоизбранного президента США.

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