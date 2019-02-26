Тимошенко підписала меморендум зі Спілкою власників житла

Спілка висловила підтримку Тимошенко

Кандидат на пост президента Юлия Тимошенко подписала Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии со Всеукраинской общественной организацией "Союз собственников жилья Украины". Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Документ предусматривает совместную реализацию государственной программы модернизации жилищно-коммунального фонда и отстаивание интересов собственников квартир в многоквартирных домах.

По данным пресс-службы, "Союз собственников жилья" надеется, что Тимошенко станет президентом и урегулирует проблемы с жилищно-коммунальным фондом и тарифные вопросы.

Как отметил председатель Союза, экс-министр ЖКХ в правительстве Юлии Тимошенко Алексей Кучеренко, сейчас 93% жилья в Украине построено еще в советское время, а 60% – требует капитального ремонта и энергомодернизации.

"Обращаемся к вам как реальному кандидату (и верим в вашу победу) с просьбой, чтобы программа модернизации и капитального ремонта жилищного фонда стала национальным приоритетом. Также нас полностью устраивают ваши приоритеты – привести цену на газ к экономически обоснованному уровню", – подчеркнул он.

Председатель Союза напомнил, что именно при премьерстве Юлии Тимошенко была начата Государственная программа модернизации ЖКХ. Это был базовый закон, за который в 2010 году проголосовало 350 народных депутатов:

"Была создана государственная жилищная коммунальная инспекция, которая реально и эффективно защищала потребителей по всей Украине. Мы предусмотрели финансирование программы модернизации жилого фонда и теплокоммунэнерго. К большому сожалению, это все было провалено в 2010 году".

Со своей стороны Тимошенко поблагодарила "Союз собственников жилья Украины" за объединение усилий и заверила, что сразу после президентских выборов будет реализован пошаговый план по восстановлению жилого фонда Украины.

"Речь идет о капитальный и текущий ремонт жилья людей, принятие законов, которые это будут обеспечивать, а также полная нормализация тарифной политики, что предполагает снижение цены на газ вдвое, и как следствие – снижение цены на тепло и горячую воду", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Кандидат в президенты уверена, что после президентских выборов совместная работа вместе с собственниками жилья Украины сможет навести четкий порядок в короткий срок.

Напомним, 23 февраля Юлия Тимошенко подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Федерацией работодателей и Объединением организаций работодателей Украины, которые насчитывают 8,5 тыс. предприятий, где работает свыше 7 млн человек.