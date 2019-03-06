Тимошенко підписала меморандум про співпрацю з молоддю

Документ передбачає консолідацію зусиль для запровадження нової молодіжної політики

Кандидат на пост президента Юлия Тимошенко подписала меморандум о сотрудничестве с лидерами 15 молодежных, студенческих и спортивных общественных организаций Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Как отмечается, документ предусматривает консолидацию усилий для внедрения новой молодежной политики, участия молодежи в процессе принятия решений по вопросам формирования и реализации молодежной политики в Украине.

По данным "Батькивщины", четкий план действий для достижения этих целей прописан в Новом курсе, инициированном Тимошенко и разработанном вместе с молодежью.

В частности, стратегия развития этого направления будет предусматривать обеспечение молодых людей рабочим местом и введение в Украине системы микрокредитования.

По словам лидера "Батькивщины", молодежь, которая хочет иметь свой бизнес, должна получить долгосрочные микрокредиты без залога под 3% годовых под готовый бизнес-план.

Тимошенко считает, что новая молодежная политика невозможна без упрощенной системы ипотечного кредитования. Речь идет о замене первого взноса (25-30%) специальным страхованием рисков. "Кредиты будут долгосрочными – от 10-15 и больше лет, чтобы ежемесячные выплаты не разрушали бюджетов семей, и под 3% годовых, а не абсурдные 20%, как есть сейчас", - заявила она.

Восстановление помощи при рождении ребенка также будет способствовать созданию для молодежи достойных условий жизни: помощь на первого ребенка составит 50 тыс. грн, на второго – 100 тыс. грн, а на третьего и больше – 150 тыс. грн, рассказала Тимошенко.

Новая власть должна делать ставку на образование и инновации, заверила лидер "Батькивщины".

"В Новом курсе наука и образование определены как приоритет развития Украины. Это означает, что финансы и организационные усилия государства будут направлены в эту сферу. И мы получим хороший результат", – отметила кандидат в президенты Украины, заметив, что делает ставку на молодежь при переходе на инновационную экономику.

В частности, Тимошенко напомнила, что ее стратегия будет предусматривать гарантии бесплатного высшего образования для добросовестных и успешных студентов. Повышение стипендии, качественные условия проживания и повышение зарплат нашим педагогам, по крайней мере до уровня Польши, – это также станет неотъемлемой частью для привлечения талантливых людей в страну.