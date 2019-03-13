Тимошенко: ми піднімемо АПК України за три роки

Тимошенко розповіла про зміни в АПК

Новый курс предполагает смену устаревшей непригодной для современного мира сырьевой экономики к экономике инновационного развития. Об этом Юлия Тимошенко сказала во время встречи с жителями Деснянского района Киева.

Лидер «Батькивщины» в очередной раз подчеркнула, пора Украине перестать быть «сырьевым придатком» Европы. Именно за экспортом переработанной продукции будущее украинского АПК, убеждена она.

Тимошенко отметила, что Украина поставляет миру миллионы тонн зерна, но наши аграрии ничего с этого не получают.

«Мы засыпаем мир нашим зерном, добиваемся уменьшения на него цены и наши аграрии не получают ничего. Другие страны, которые покупают наше зерно, производят из него корма, муку, макаронные изделия и торгуют готовой продукцией в мире. Они все делают на нашем сырье, но мы получаем с нашей земли – 0, а мир – триллионы доходов», – пояснила кандидат в президенты.

Новая власть должна способствовать тому, чтобы аграрии перерабатывать сырье в готовую продукцию. Так, как заявила Тимошенко, Новый курс Украины будет предусматривать возможность аграриям взять долгосрочные кредиты под 3% годовых, а не под 22-25%, как есть сейчас, правильную налоговую систему – введение единого налога на гектар земли (остальные налоги убирается), систему поддержки и дотаций.

«Мы за 3 года получим не 18 млрд евро, а 180 млрд от торговли готовой продукции – это 2 ВВП страны и только с одной отрасли», – отметила председатель партии.