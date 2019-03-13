Тимошенко: ми піднімемо АПК України за три роки

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко розповіла про зміни в АПК

Новий курс передбачає зміну застарілої непридатної для сучасного світу сировинної економіки на економіку інноваційного розвитку. Про це Юлія Тимошенко сказала під час зустрічі з мешканцями Деснянського району м. Києва.

Лідер «Батьківщини» вкотре наголосила, настав час Україні припинити бути «сировинним придатком» Європи. Саме за експортом переробленої продукції майбутнє українського АПК, переконана вона.

Тимошенко зауважила, що Україна постачає світу мільйони тонн зерна, але наші аграрії нічого з цього не отримують.

«Ми засипаємо світ нашим зерном, збиваємо на нього ціни і наші аграрії не отримують нічого. Інші країни, які купують наше зерно, виробляють з нього корми, борошно, макаронні вироби та торгують готовою продукцією у світі. Вони все роблять на нашій сировині, але ми отримуємо з нашої землі – 0, а світ – трильйони доходів», – пояснила кандидат у президенти.

Нова влада повинна має сприяти тому, щоб аграрії переробляти сировину в готову продукцію. Так, як заявила Тимошенко, Новий курс України передбачатиме можливість аграріям взяти довгострокові кредити під 3% річних, а не під 22-25%, як є зараз, правильну податкову систему – запровадження єдиного податку на гектар землі (решта податків прибирається), систему підтримки та дотацій.

«Ми за 3 роки матимемо не 18 млрд євро, а 180 млрд від торгівлі готової продукції – це 2 ВВП країни і тільки з однієї галузі», – зауважила голова партії.