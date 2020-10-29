У Тимошенко підготували законопроект для відновлення роботи антикорупційних органів

Партія "Батьківщина" через рішення Конституційного суду України підготувала законопроект, який має забезпечити роботу антикорупційних органів. Партія закликає лідерів фракцій терміново зібратися на консультації, щоб у вівторок, 3 листопада, невідкладно розглянути й ухвалити цей документ.

Про це заявила лідер політсили Юлія Тимошенко у Facebook.

"Батьківщина" завжди послідовно відстоювала європейські принципи та антикорупційні норми, підтримуючи своїми голосами всі відповідні закони, в тому числі щодо електронного декларування. І зараз ми за його негайне відновлення, але конституційним шляхом. Сьогодні потрібно діяти, а не шукати винних", - заявила вона.

Тимошенко пропонує лідерам усіх парламентських фракцій виправити помилку, якої самі ж депутати й припустилися, коли ухвалювали деякі положення закону, що суперечать Конституції України.

Для цього політик закликає депутатів у вівторок, 3 листопада, проголосувати за законопроект, підготовлений "Батьківщиною".

Крім того, лідер "Батьківщини" оприлюднила власну декларацію про доходи, зауваживши, що це є проявом відкритості та поваги до співгромадян.

"Європейськість і відданість демократичним стандартам - це коли свою декларацію оприлюднюєш не тільки тому, що цього жорстко вимагає закон. А в першу чергу, тому що поважаєш своїх виборців і співгромадян! Зараз я публічно оприлюднюю свою декларацію і закликаю всіх відповідальних політиків і держслужбовців зробити так само", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО у зв'язку зі скандальним рішенням Конституційного суду.

А посол України при ЄС Микола Точицький вже попередив, що Євросоюз може призупинити безвізовий режим через це рішення.