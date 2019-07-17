Тимошенко подала в суд "пенсійний" позов

Команда Юлії Тимошенко подала до Окружного адміністративного суду м. Києва позов щодо порушення урядом, Пенсійним фондом та Мінсоцполітики права громадян на мінімальну пенсію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"Ми вимагаємо визнати незаконними всі рішення уряду для тих пенсіонерів, кому вони весь рік платили менше прожиткового мінімуму – 3094 грн", – наголосила лідер "Батьківщини" після подання позову.

Позовна заява (ba.org.ua)

Вона нагадала, що законом передбачені розміри прожиткового мінімуму для різних категорій громадян, нижче якого платити зарплати і пенсії заборонено. Відтак, яким би маленьким не був стаж у пенсіонера, йому не можна заплатити менше 3094 грн.

Натомість весь останній рік уряд Гройсмана на базі бюджету, який вони проштовхнули через парламент, платили мільйонам українців занижені пенсії, зауважила Тимошенко. Вона додала, що сьогодні понад 70% пенсіонерів отримують пенсії, нижчі за прожитковий мінімум.

Лідер "Батьківщини" нагадала, що її команда вже довела в судах незаконність і безпідставність постанов уряду Гройсмана про підвищення цін на газ для населення. "Ми впевнені, що таке саме рішення буде ухвалено і за "пенсійним" позовом, і пенсії будуть перераховані", - заявила Тимошенко.

Водночас, політик зазначила, що перерахунок може відбутися швидше, якщо рішення ухвалить новий парламент і новий уряд.

Саме тому, на думку Тимошенко, кожен голос, відданий на виборах за "Батьківщину", стане голосом за підвищення мінімальної пенсії до 3094 грн, за зниження тарифів і голосом проти розпродажу землі та стратегічної власності держави.