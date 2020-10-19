Тимошенко: першочергове завдання парламенту - затвердження плану боротьби з COVID-19

Ситуація з епідемію коронавірусу в країні критична. Прийняття Верховною радою на позачерговому засіданні 20-го жовтня постанови "Батьківщини" №4228 дозволить зробити боротьбу з епідемією ефективною, захистити і пацієнтів, і медиків.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу на засіданні погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій та комітетів.

За її словами, документ передбачає створення Національного штабу роботи із коронавірусом, забезпечення людей безкоштовними тестами та ліками, відкриття гарячої лінії, запровадження мобільних бригад допомоги та розгортання додаткових ліжок.

"Кожні 15 хвилин від ковіду в Україні помирає людина. Ми вийшли на 12 місце у світі за смертністю. Лікарні вже не мають місць, аби приймати людей, а додаткові ліжка, які розгортаються, не мають належного забезпечення киснем та реанімаційними потужностями. Лікарі виснажені від того навантаження, яке сьогодні є", - заявила Тимошенко.

На її думку, постанова "Батьківщини", до створення якої долучилися і керівництво Верховної ради, і комітети, об’єднує і владу, й опозицію задля спільної боротьби з хворобою, має бути негайно ухвалена.

"Потрібно якнайшвидше створити Національний штаб, бо ситуація трагічна і в економіці, і в фінансах, і в науковій сфері, і в усьому, що стосується національної безпеки. Далі треба створити єдину гарячу телефонну лінію, куди могли б звертатися усі, хто має симптоми хвороби. За зверненням людей до їхньої оселі мають виїжджати мобільні бригади, які безкоштовно тестуватимуть на наявність вірусу просто вдома, щоб потенційні хворі не поширювали його під час переїздів містом і очікуванні у чергах. Людей потрібно забезпечити безкоштовними ліками. Треба негайно розгорнути ліжка, з киснем, реанімаційними можливостями. І невідкладно ухвалити 15 прожиткових мінімумів у якості страховки медиків", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала владу негайно створити Національний штаб боротьби з COVID-19, та запропонувала перелік невідкладних дій, які, на її думку, треба здійснити, щоб уникнути найгіршого сценарію і захистити українців від пандемії.