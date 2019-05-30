Тимошенко: переговори про мир "з чистого аркуша" можливі, якщо виконати Будапештський меморандум

Процес повернення миру в Україну можна розпочати "з чистого аркуша", але в жодному разі не шляхом капітуляції. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила в кулуарах парламенту, відповідаючи на питання журналістів, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Мінський процес не привів до миру. Ми пропонували розпочати процес повернення миру в Україну з "чистого аркуша", почавши з виконання Будапештського меморандуму. Якщо не підходить ця формула, треба знайти інші шляхи, які повернуть до України мир і повернуть цілісність нашої території. Але категорично не шляхом капітуляції", - сказала вона.

Насамперед, наголосила голова партії, треба негайно добитися обміну військовополоненими та політв’язнями: "Всіх на всіх".

"Треба негайно повернутися до переговорів, які можуть принести мир Україні і більше не допускати, щоб гинули наші люди, діти, щоб були мільйони біженців. Ми за те, щоб переговори були ефективними і без здачі позицій України", – підсумувала Тимошенко.